Фашисты массово убивали мирных жителей Белоруссии, заявил историк

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецко-фашистские захватчики массово убивали мирных жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, в частности, сожгли деревню Ола в Гомельской области, где погибли 1758 человек.

Историк Павел Трубчик отметил, что схема уничтожения фашистами и их пособниками белорусских деревень была четко отработана за три года оккупации БССР, и уже установлено 12 868 белорусских населенных пунктов, которые были полностью или частично уничтожены в Великую Отечественную войну.

Трубчик рассказал о созданном фашистами незадолго до освобождения Белоруссии комплексе озаричских концлагерей, где более 20 тысяч узников умерли от голода, холода и болезни за десять дней существования лагеря.

МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны массово убивали мирных жителей Белорусской ССР до самого ее освобождения советской армией в 1944 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.

"Могу привести пример - Гомельская область , деревня Ола, которая была сожжена в годы войны... Трагизма этой ситуации придает тот факт, что на тринадцатый день после трагедии эта деревня была освобождена советскими войсками", - рассказал Трубчик.

По его словам, до войны в деревне проживало 168 человек, но 14 января 1944 года там погибли 1758 человек. Историк напомнил, что осенью 1943 года началось наступление советских войск и освобождение Белоруссии , как раз на территории Гомельской области был освобожден первый населенный пункт Комарин. "Жители близлежащих деревень уходили от линии фронта в более безопасные, как казалось, районы. Где-то людей вытесняли из родных деревень немецко-фашистские формирования. Одним из таких мест, куда шли мирные жители, стала деревня Ола, небольшая, расположенная в лесной глуши", - отметил он.

Поэтому, как пояснил собеседник, в момент трагедии в деревне оказалось такое количество людей - в основном жители близлежащих населенных пунктов Светлогорского и Жлобинского районов.

По словам Трубчика, в декабре недалеко от деревни нашли двух мертвых немецких солдат, а в январе под предлогом возмездия деревню окружили порядка тысячи немецких солдат. "Людей загоняли в дома, в хозпостройки и поджигали. Тех, кто выбегал, расстреливали из автомата… Было около 100 мужчин, остальные - старики, женщины и дети. Абсолютное большинство - дети, 950 человек", - рассказал он. Историк отметил, что Ола так и не возродилась, в 2020 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс.

Трубчик подчеркнул, что схема уничтожения фашистами и их пособниками белорусских деревень была четко отработана за три года оккупации БССР. Он напомнил, что уже установлено 12 868 белорусских населенных пунктов, которые были полностью или частично уничтожены в Великую Отечественную войну. Причем 290 из них так и не были восстановлены после войны.

Историк обратил внимание, что сожжение деревень было лишь одним из способов уничтожения мирного населения. Он рассказал о созданном фашистами незадолго до освобождения Белоруссии, в марте 1944 года, на полесских болотах комплексе озаричских концлагерей. "Никаких бараков, никакого укрытия, только голая земля. Отсутствие еды, холод, костры не разрешалось жечь. Плюс использовались методы инфицирования сыпным тифом", - отметил он.