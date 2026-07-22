Фашисты массово убивали мирных жителей Белоруссии, заявил историк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецко-фашистские захватчики массово убивали мирных жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, в частности, сожгли деревню Ола в Гомельской области, где погибли 1758 человек.
- Историк Павел Трубчик отметил, что схема уничтожения фашистами и их пособниками белорусских деревень была четко отработана за три года оккупации БССР, и уже установлено 12 868 белорусских населенных пунктов, которые были полностью или частично уничтожены в Великую Отечественную войну.
- Трубчик рассказал о созданном фашистами незадолго до освобождения Белоруссии комплексе озаричских концлагерей, где более 20 тысяч узников умерли от голода, холода и болезни за десять дней существования лагеря.
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны массово убивали мирных жителей Белорусской ССР до самого ее освобождения советской армией в 1944 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
"Могу привести пример - Гомельская область, деревня Ола, которая была сожжена в годы войны... Трагизма этой ситуации придает тот факт, что на тринадцатый день после трагедии эта деревня была освобождена советскими войсками", - рассказал Трубчик.
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По его словам, до войны в деревне проживало 168 человек, но 14 января 1944 года там погибли 1758 человек. Историк напомнил, что осенью 1943 года началось наступление советских войск и освобождение Белоруссии, как раз на территории Гомельской области был освобожден первый населенный пункт Комарин. "Жители близлежащих деревень уходили от линии фронта в более безопасные, как казалось, районы. Где-то людей вытесняли из родных деревень немецко-фашистские формирования. Одним из таких мест, куда шли мирные жители, стала деревня Ола, небольшая, расположенная в лесной глуши", - отметил он.
Поэтому, как пояснил собеседник, в момент трагедии в деревне оказалось такое количество людей - в основном жители близлежащих населенных пунктов Светлогорского и Жлобинского районов.
По словам Трубчика, в декабре недалеко от деревни нашли двух мертвых немецких солдат, а в январе под предлогом возмездия деревню окружили порядка тысячи немецких солдат. "Людей загоняли в дома, в хозпостройки и поджигали. Тех, кто выбегал, расстреливали из автомата… Было около 100 мужчин, остальные - старики, женщины и дети. Абсолютное большинство - дети, 950 человек", - рассказал он. Историк отметил, что Ола так и не возродилась, в 2020 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс.
Трубчик подчеркнул, что схема уничтожения фашистами и их пособниками белорусских деревень была четко отработана за три года оккупации БССР. Он напомнил, что уже установлено 12 868 белорусских населенных пунктов, которые были полностью или частично уничтожены в Великую Отечественную войну. Причем 290 из них так и не были восстановлены после войны.
Историк обратил внимание, что сожжение деревень было лишь одним из способов уничтожения мирного населения. Он рассказал о созданном фашистами незадолго до освобождения Белоруссии, в марте 1944 года, на полесских болотах комплексе озаричских концлагерей. "Никаких бараков, никакого укрытия, только голая земля. Отсутствие еды, холод, костры не разрешалось жечь. Плюс использовались методы инфицирования сыпным тифом", - отметил он.
Историк объяснил, что "Озаричи" создавались как заградительный лагерь. "Советские войска уже подходили к этой территории, и у немецких захватчиков был расчет, что удастся заразить советских солдат, когда они будут освобождать мирное население. 33 тысячи человек были освобождены, примерно половина из них были дети. Но более 20 тысяч узников умерли от голода, холода и болезни. А ведь Озаричский концлагерь просуществовал только десять дней", - констатировал Трубчик.