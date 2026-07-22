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Захарова поздравила Олега Газманова с юбилеем - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:30 22.07.2026
Захарова поздравила Олега Газманова с юбилеем

Захарова поздравила Олега Газманова с 75-летием

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова поздравила Олега Газманова с юбилеем.
  • Олег Газманов планирует выпустить два альбома, один из которых посвятит бойцам специальной военной операции.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила певца Олега Газманова с юбилеем.
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"Поздравляю!" - написала Захарова в Telegram-канале, сделав перепост из канала Газманова, где он рассказал, что в среду отмечает юбилей.

Ранее в интервью РИА Новости народный артист поделился, что планирует выпустить два альбома, один из которых посвятит бойцам специальной военной операции.
Народный артист России Газманов 22 июля отмечает 75-летие. Он на сцене более 50 лет, и за эти годы стал символом российской эстрады.
Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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КультураРоссияОлег ГазмановМария Захарова
 
 
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