Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова поздравила Олега Газманова с юбилеем.
- Олег Газманов планирует выпустить два альбома, один из которых посвятит бойцам специальной военной операции.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила певца Олега Газманова с юбилеем.
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"Поздравляю!" - написала Захарова в Telegram-канале, сделав перепост из канала Газманова, где он рассказал, что в среду отмечает юбилей.
Ранее в интервью РИА Новости народный артист поделился, что планирует выпустить два альбома, один из которых посвятит бойцам специальной военной операции.