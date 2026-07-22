Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе со стороны России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.
- Мария Захарова ответила, что фобии лечатся.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости ответила на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы.
"Хорошая новость в том, что фобии лечатся", - сказала Захарова.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что российская сторона представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.