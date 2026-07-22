Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все причастные к атакам украинских беспилотников на мирных жителей Донбасса понесут наказание, заявила Захарова.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Все причастные к атакам украинских беспилотников на мирных жителей Донбасса понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит презентация доклада о преступлениях Киева против горожан Константиновки. В видеообращении к участникам Захарова отметила, что пропаганда Киева восемь лет занималась расчеловечиванием жителей Донбасса. Авторы этой кампании, а также операторы дронов и командиры подразделений стоят за каждым эпизодом атак БПЛА на мирное население.
"Все они должны быть установлены и понесут ответственность", - подчеркнула дипломат.