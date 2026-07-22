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Захарова высказалась об обещании Бернема вернуть надежду Британии - РИА Новости, 22.07.2026
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09:45 22.07.2026

Захарова высказалась об обещании Бернема вернуть надежду Британии

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Бернема "вернуть надежду".
  • Бернем сменил Стармера на посту премьера Великобритании и заявил о намерении "вернуть надежду" Соединенному Королевству.
  • Захарова предположила, что надежда может прятаться в Букингемском дворце.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема "вернуть надежду", предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.
В понедельник Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании. В своей первой речи после вступления в должность Бернем среди прочего заявил о намерении "вернуть надежду" Соединенному Королевству.
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"Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда (бывший премьер Кир - ред.) Стармер отправил Надежду? Где Надя все это время была? Неизвестно?" - иронично сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что теперь очередной британский премьер будет искать надежду, "чтобы ее освободить и предъявить обществу". Она напомнила, что у каждого предыдущего главы правительства "надежда терялась, куда-то убегала от них".
"Учитывая, что это все-таки монархия, там Виндзоры правят, может, она где-то в Букингемском дворце, надежда, прячется?... Заперта в Тауэре", - отметила Захарова.
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