Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Бернема "вернуть надежду".

Бернем сменил Стармера на посту премьера Великобритании и заявил о намерении "вернуть надежду" Соединенному Королевству.

Захарова предположила, что надежда может прятаться в Букингемском дворце.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала обещания нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема "вернуть надежду", предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.

В понедельник Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании. В своей первой речи после вступления в должность Бернем среди прочего заявил о намерении "вернуть надежду" Соединенному Королевству.

"Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда (бывший премьер Кир - ред.) Стармер отправил Надежду? Где Надя все это время была? Неизвестно?" - иронично сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Дипломат добавила, что теперь очередной британский премьер будет искать надежду, "чтобы ее освободить и предъявить обществу". Она напомнила, что у каждого предыдущего главы правительства "надежда терялась, куда-то убегала от них".