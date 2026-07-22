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Захарова: в АСЕАН понимают первопричины ситуации на европейском континенте - РИА Новости, 22.07.2026
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09:24 22.07.2026
Захарова: в АСЕАН понимают первопричины ситуации на европейском континенте

Захарова: страны АСЕАН осознают первопричины ситуации на европейском континенте

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что страны АСЕАН осознают первопричины ситуации на европейском континенте и понимают "что такое Россия".
  • Лавров прибыл в Манилу для участия в совещаниях глав внешнеполитических ведомств АСЕАН и других мероприятиях.
  • Захарова отметила теплое отношение региональных лидеров к Лаврову, подчеркнув понимание странами АСЕАН позиции России.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прекрасно осознают первопричины нынешней ситуации на европейском континенте и понимают, "что такое Россия", заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне прибыл в Манилу. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двустронних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
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"Мы опубликовали накануне фотографии по итогам гала-ужина. Просто посмотрите, как встречают Сергея Викторовича Лаврова. Я немножко подраскрою, как это было. Сергей Викторович вошел в зал, когда все уже сидели за столом, но при этом еще не началась официальная церемония. На фотографии это видно, человек 10 или 15 встали, окружили его", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, это министры иностранных дел, которые входят в объединение или приехали на диалоговые мероприятия с АСЕАН, - "вот вам показатель того, как относятся регионалы к тому, что происходит на европейском континенте".
"С пониманием первопричин, я бы сказала, того, что там происходит, настолько, насколько сами европейцы не хотят видеть того, что натворили, и кто же является действительно тем, у кого рыло в пуху. Настолько люди, представители своих стран, которые связаны с международной политикой сегодняшнего дня в историческом контексте, вот, в частности, если мы говорим о регионе Азиатско-Тихоокеанской, Юго-Восточной Азии, настолько они прекрасно понимают, что такое Россия и что происходит в мире, они прекрасно себе отдают отчет. И никакая изоляция сюда даже не долетала, имею в виду как концепция", - подчеркнула дипломат.
АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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