Захарова: в АСЕАН понимают первопричины ситуации на европейском континенте

Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова заявила, что страны АСЕАН осознают первопричины ситуации на европейском континенте и понимают "что такое Россия".

Лавров прибыл в Манилу для участия в совещаниях глав внешнеполитических ведомств АСЕАН и других мероприятиях.

Захарова отметила теплое отношение региональных лидеров к Лаврову, подчеркнув понимание странами АСЕАН позиции России.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прекрасно осознают первопричины нынешней ситуации на европейском континенте и понимают, "что такое Россия", заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне прибыл в Манилу. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двустронних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

"Мы опубликовали накануне фотографии по итогам гала-ужина. Просто посмотрите, как встречают Сергея Викторовича Лаврова. Я немножко подраскрою, как это было. Сергей Викторович вошел в зал, когда все уже сидели за столом, но при этом еще не началась официальная церемония. На фотографии это видно, человек 10 или 15 встали, окружили его", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik

По ее словам, это министры иностранных дел, которые входят в объединение или приехали на диалоговые мероприятия с АСЕАН, - "вот вам показатель того, как относятся регионалы к тому, что происходит на европейском континенте".

"С пониманием первопричин, я бы сказала, того, что там происходит, настолько, насколько сами европейцы не хотят видеть того, что натворили, и кто же является действительно тем, у кого рыло в пуху. Настолько люди, представители своих стран, которые связаны с международной политикой сегодняшнего дня в историческом контексте, вот, в частности, если мы говорим о регионе Азиатско-Тихоокеанской, Юго-Восточной Азии , настолько они прекрасно понимают, что такое Россия и что происходит в мире, они прекрасно себе отдают отчет. И никакая изоляция сюда даже не долетала, имею в виду как концепция", - подчеркнула дипломат.