Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший футболист московского "Спартака" Антон Заболотный провалил допинг-тест, после чего временно был отстранен от соревнований.

Решение по делу спортсмена может быть принято до конца лета, сообщила его юрист Анна Анцелиович.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение по допинговому делу бывшего футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного может быть принято до конца лета, заявила РИА Новости представляющая интересы игрока юрист Анна Анцелиович.

Весной " Спартак " сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что РУСАДА вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего.

"Пока новостей нет. Мы ждем дату слушаний и решения. Надеемся, что до конца лета это дело будет завершено. Но все будет зависеть от того, когда будет назначено слушание", - сказала Анцелиович.

Заболотному 35 лет. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России. В конце июня Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта.