Юрист назвала сроки решения по допинг-делу Заболотного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист московского "Спартака" Антон Заболотный провалил допинг-тест, после чего временно был отстранен от соревнований.
- Решение по делу спортсмена может быть принято до конца лета, сообщила его юрист Анна Анцелиович.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение по допинговому делу бывшего футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного может быть принято до конца лета, заявила РИА Новости представляющая интересы игрока юрист Анна Анцелиович.
Весной "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что РУСАДА вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего.
"Пока новостей нет. Мы ждем дату слушаний и решения. Надеемся, что до конца лета это дело будет завершено. Но все будет зависеть от того, когда будет назначено слушание", - сказала Анцелиович.
Заболотному 35 лет. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России. В конце июня Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта.
Ранее Заболотный играл за подмосковные "Химки", московский ЦСКА, "Сочи", санкт-петербургский "Зенит", "Тосно" из Ленинградской области, воронежский "Факел" и "Уфу". На счету нападающего два гола в 19 матчах за сборную России.
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