Рейтинг@Mail.ru
Ярославль входит в число лидеров голосования на звание культурной столицы - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:11 22.07.2026
Ярославль входит в число лидеров голосования на звание культурной столицы

Ярославль стал одним из лидеров голосования на звание культурной столицы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославль входит в число лидеров народного голосования за звание "Культурная столица России 2028 года", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей региона поддержать город.
"Ярославль входит в число лидеров народного голосования за звание "Культурная столица России 2028 года". На портале "Госуслуги" уже собрано более миллиона голосов, и мы уверенно удерживаем второе место. За Ярославль отдали голоса более 93 тысяч человек. Чуть впереди только Великий Новгород, в пятерке лидеров также Краснодар, Владимир и Тула", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что Ярославль достоин носить это высокое звание.
"У нас сосредоточено более 5 тысяч памятников истории и архитектуры, а уникальный центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш насыщенный событийный календарь содержит знаковые культурные мероприятия и проекты, которые привлекают гостей со всей страны. Призываю всех жителей региона поддержать Ярославль. Голосование на портале "Госуслуги" продлится до 30 ноября", - сказал Евраев, добавив, что подведение итогов состоится 23 декабря в Национальном центре "Россия".
По данным правительства Ярославской области, общенациональный конкурс впервые был объявлен в 2023 году. Почетное звание "Культурная столица года" ежегодно присуждается одному из городов России. В 2024 году этот статус получил Нижний Новгород, в 2025-м – Грозный, в 2026-м – Омск. Обладателем звания на 2027 год стал Челябинск.
 
Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала