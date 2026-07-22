Ярославль входит в число лидеров голосования на звание культурной столицы

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославль входит в число лидеров народного голосования за звание "Культурная столица России 2028 года", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей региона поддержать город.
"Ярославль входит в число лидеров народного голосования за звание "Культурная столица России 2028 года". На портале "Госуслуги" уже собрано более миллиона голосов, и мы уверенно удерживаем второе место. За Ярославль отдали голоса более 93 тысяч человек. Чуть впереди только Великий Новгород, в пятерке лидеров также Краснодар, Владимир и Тула", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что Ярославль достоин носить это высокое звание.
"У нас сосредоточено более 5 тысяч памятников истории и архитектуры, а уникальный центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш насыщенный событийный календарь содержит знаковые культурные мероприятия и проекты, которые привлекают гостей со всей страны. Призываю всех жителей региона поддержать Ярославль. Голосование на портале "Госуслуги" продлится до 30 ноября", - сказал Евраев, добавив, что подведение итогов состоится 23 декабря в Национальном центре "Россия".
По данным правительства Ярославской области, общенациональный конкурс впервые был объявлен в 2023 году. Почетное звание "Культурная столица года" ежегодно присуждается одному из городов России. В 2024 году этот статус получил Нижний Новгород, в 2025-м – Грозный, в 2026-м – Омск. Обладателем звания на 2027 год стал Челябинск.