Ярославль входит в число лидеров голосования на звание культурной столицы

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославль входит в число лидеров народного голосования за звание "Культурная столица России 2028 года", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей региона поддержать город.

"Ярославль входит в число лидеров народного голосования за звание "Культурная столица России 2028 года". На портале "Госуслуги" уже собрано более миллиона голосов, и мы уверенно удерживаем второе место. За Ярославль отдали голоса более 93 тысяч человек. Чуть впереди только Великий Новгород, в пятерке лидеров также Краснодар, Владимир и Тула", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Глава региона подчеркнул, что Ярославль достоин носить это высокое звание.

"У нас сосредоточено более 5 тысяч памятников истории и архитектуры, а уникальный центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш насыщенный событийный календарь содержит знаковые культурные мероприятия и проекты, которые привлекают гостей со всей страны. Призываю всех жителей региона поддержать Ярославль. Голосование на портале "Госуслуги" продлится до 30 ноября", - сказал Евраев, добавив, что подведение итогов состоится 23 декабря в Национальном центре "Россия".