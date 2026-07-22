Якутия направит очередной гуманитарный рейс в зону спецоперации

© Фото предоставлено заместителем министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яной Наумовой

© Фото предоставлено заместителем министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яной Наумовой

© Фото предоставлено заместителем министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яной Наумовой Яна Наумова

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередной рейс с гуманитарной помощью и адресными посылками отправят 23 июля из города Нерюнгри в Якутии в зону специальной военной операции (СВО), сообщила заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова.

"Кроме того, в воинские части, выполняющие боевые задачи спецоперации, этим рейсом будут доставлены также три автомашины высокой проходимости", — приводит слова замминистра пресс-служба правительства республики.

Спикер уточнила, что с начала текущего года из Якутии на зону СВО выполнено 36 рейсов по перевозке гуманитарных грузов.

"Перевезено 99 единиц транспортных средств и 173 тонны гуманитарной помощи, включая адресные посылки военнослужащим. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются", — заключила Наумова.