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Якутия направит очередной гуманитарный рейс в зону спецоперации - РИА Новости, 22.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
11:07 22.07.2026
Якутия направит очередной гуманитарный рейс в зону спецоперации

Якутия направит очередной гуманитарный рейс в зону спецоперации 23 июля

© Фото предоставлено заместителем министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яной НаумовойЯна Наумова
Яна Наумова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото предоставлено заместителем министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Яной Наумовой
Яна Наумова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередной рейс с гуманитарной помощью и адресными посылками отправят 23 июля из города Нерюнгри в Якутии в зону специальной военной операции (СВО), сообщила заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова.
"Кроме того, в воинские части, выполняющие боевые задачи спецоперации, этим рейсом будут доставлены также три автомашины высокой проходимости", — приводит слова замминистра пресс-служба правительства республики.
Спикер уточнила, что с начала текущего года из Якутии на зону СВО выполнено 36 рейсов по перевозке гуманитарных грузов.
"Перевезено 99 единиц транспортных средств и 173 тонны гуманитарной помощи, включая адресные посылки военнослужащим. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются", — заключила Наумова.
Работу по поддержке специальной военной операции координирует республиканская комиссия "Вместе к победе!", которую возглавляет глава Якутии Айсен Николаев, напомнили в пресс-службе.
 
Республика Саха (Якутия)НерюнгриАйсен НиколаевСВО
 
 
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