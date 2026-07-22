Глава Якутии обозначил приоритетные задачи для новой команды города Якутска

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в передаче "Прямой разговор" в эфире ГТРК "Саха" обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решить новой команде Якутска.

Ранее новым мэром города вместо сложившего полномочия Евгения Григорьева стал первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Николаев добавил, что эти задачи, с одной стороны, традиционные, а с другой — требуют новых подходов.

По словам главы республики, первоочередными направлениями работы должны стать повышение качества городского хозяйства, наведение порядка в сфере благоустройства, развитие общественного транспорта, содержание улично-дорожной сети, совершенствование работы ресурсоснабжающих организаций, а также повышение ответственности всех городских служб.

"Считаю, что Дмитрий Садовников с этими задачами по развитию города обязательно справится. У него огромный управленческий опыт. Когда я его рекомендовал Якутской городской думе, руководствовался теми задачами, которые стоят перед городом. Здесь нельзя сказать, что ничего не делалось, но есть много вопросов, которые накапливаются", — приводит слова Николаева пресс-служба правительства Якутии.

Глава республики вместе с тем отметил, что есть и стратегические вопросы развития столицы. Это в первую очередь реализация мастер-плана.

"У нас несколько объектов по мастер-плану уже построены. Сейчас строится порядка 20 объектов. Но не забываем, что всего объектов мастер-плана — 78. И мы должны их до 2030 года реализовать. Большую работу предстоит провести вместе с правительством республики, федеральными органами власти, чтобы обеспечить не только финансирование, но и непосредственно само строительство и дальнейшую эксплуатацию этих объектов", — сказал Николаев.

Отдельное внимание, по словам главы региона, должно быть уделено вовлечению жителей в вопросы управления и развития Якутска. Он отметил, что Садовников имеет успешный опыт реализации общественных инициатив, в том числе проекта "Вызов — кузов!", который многие горожане хорошо помнят.

"Людей надо вовлекать в работу, делать их участниками этого процесса для того, чтобы наш город реально улучшался благодаря его хозяевам — нашим горожанам", — подчеркнул Николаев.

По его мнению, глава города должен заботиться о своих горожанах, которым как никогда нужна поддержка в решении вопросов.

"Эта работа со стороны городской власти должна быть намного усилена", — добавил руководитель региона.