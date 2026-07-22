Песня Высоцкого прозвучала в эфире радио в Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM.
- В плейлисте передачи Real Mckay наряду с песней Высоцкого были композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.
ЛОНДОН, 22 июл — РИА Новости. Песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, сообщил радиоведущий Эл Маккей.
"Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелках", — говорится в плейлисте передачи Real Mckay, который Маккей опубликовал у себя в соцсетях.
Наряду с Высоцким в передаче звучали песни Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.
В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого
21 апреля, 05:04