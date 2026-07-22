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Песня Высоцкого прозвучала в эфире радио в Великобритании - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:30 22.07.2026 (обновлено: 12:40 22.07.2026)
Песня Высоцкого прозвучала в эфире радио в Великобритании

В Шотландии прозвучала песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках"

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления
Актер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Галина Кмит
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Актер театра и кино Владимир Высоцкий во время выступления. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM.
  • В плейлисте передачи Real Mckay наряду с песней Высоцкого были композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.
ЛОНДОН, 22 июл — РИА Новости. Песня Владимира Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, сообщил радиоведущий Эл Маккей.
"Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелках", — говорится в плейлисте передачи Real Mckay, который Маккей опубликовал у себя в соцсетях.
Наряду с Высоцким в передаче звучали песни Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.
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