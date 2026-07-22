В Херсонской области отразили массированную атаку ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области отражена массированная воздушная атака ВСУ.
- За сутки было сбито 53 беспилотника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Отражена массированная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за сутки сбито 53 беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В минувшие сутки в небе над Херсонской областью сбито 53 вражеских беспилотника. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку врага", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за точную работу.
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