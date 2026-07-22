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В Херсонской области отразили массированную атаку ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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09:43 22.07.2026
В Херсонской области отразили массированную атаку ВСУ

Над Херсонской областью за сутки сбили 53 украинских беспилотника

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области отражена массированная воздушная атака ВСУ.
  • За сутки было сбито 53 беспилотника.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Отражена массированная воздушная атака ВСУ на Херсонскую область, за сутки сбито 53 беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В минувшие сутки в небе над Херсонской областью сбито 53 вражеских беспилотника. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку врага", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за точную работу.
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22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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