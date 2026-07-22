Володин предложил организовать военные сборы для депутатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.
- Он отметил, что такие сборы могли бы быть организованы вместо отпусков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.
"Надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что такие сборы могли бы быть организованы вместо отпусков, подчеркнув, что у политиков отпусков не бывает.
"Не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения", - заключил председатель Госдумы.