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Володин предложил организовать военные сборы для депутатов - РИА Новости, 22.07.2026
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13:41 22.07.2026
Володин предложил организовать военные сборы для депутатов

Володин предложил Минобороны организовать военные сборы для депутатов

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.
  • Он отметил, что такие сборы могли бы быть организованы вместо отпусков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.
"Надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он добавил, что такие сборы могли бы быть организованы вместо отпусков, подчеркнув, что у политиков отпусков не бывает.
"Не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения", - заключил председатель Госдумы.
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