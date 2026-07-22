Рейтинг@Mail.ru
Во главе киевского режима находятся предатели, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 22.07.2026
Во главе киевского режима находятся предатели, заявил Володин

Володин: во главе киевского режима находятся предатели своих отцов и дедов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во главе киевского режима находятся предатели своих отцов и дедов.
  • Володин подчеркнул, что человек, родившийся в России, должен понимать, что, пойдя против своей страны, он предает и своих предков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во главе киевского режима находятся предатели своих отцов и дедов, которые боролись за свою страну и погибали, а их потомки оказались выродками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы видим, что происходит на Украине. Во многом это потому, что во главе киевского режима предатели. Предатели своих отцов, своих дедов, которые боролись за свою страну, погибали, а дети оказались выродками", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, человек, родившийся в России, имеющий здесь родителей и корни, должен понимать, что, пойдя против своей страны, он предает и своих предков.
"Вот мы с вами сегодня принимаем закон в отношении таких выродков, которые уехали за рубеж и кормятся там с рук иностранных режимов. Понятно, те хотят погибели России. А мы этого не должны допустить", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин добавил, что каждый должен бороться за страну на своем месте.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Европа уже приняла решение отобрать власть у Зеленского, заявил Медведчук
Вчера, 10:41
 
РоссияУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала