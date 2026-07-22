Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во главе киевского режима находятся предатели своих отцов и дедов.

Володин подчеркнул, что человек, родившийся в России, должен понимать, что, пойдя против своей страны, он предает и своих предков.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во главе киевского режима находятся предатели своих отцов и дедов, которые боролись за свою страну и погибали, а их потомки оказались выродками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы видим, что происходит на Украине . Во многом это потому, что во главе киевского режима предатели. Предатели своих отцов, своих дедов, которые боролись за свою страну, погибали, а дети оказались выродками", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, человек, родившийся в России, имеющий здесь родителей и корни, должен понимать, что, пойдя против своей страны, он предает и своих предков.

"Вот мы с вами сегодня принимаем закон в отношении таких выродков, которые уехали за рубеж и кормятся там с рук иностранных режимов. Понятно, те хотят погибели России. А мы этого не должны допустить", - подчеркнул председатель Госдумы.