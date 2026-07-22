Володин призвал российские СМИ думать о целостности России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин призвал представителей СМИ думать о России и заботиться о ее целостности.
- Он отметил, что свободой слова не надо злоупотреблять, несмотря на наличие свободных СМИ и свободы слова в России.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей СМИ думать о России и заботиться о ее целостности.
"Время, в котором мы живем, особое. Мы должны думать о стране. И это долг не только депутатов, но и представителей четвертой власти. Представители СМИ также должны думать о Российской Федерации, заботиться о ее целостности и не придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в России работают свободные СМИ, которые высказывают свою точку зрения, и существует свобода слова. Однако, по словам председателя Госдумы, свободой слова не надо злоупотреблять.
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26 июля 2025, 06:42