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Володин призвал российские СМИ думать о целостности России - РИА Новости, 22.07.2026
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13:10 22.07.2026
Володин призвал российские СМИ думать о целостности России

Володин призвал представителей СМИ думать о России и заботиться о ее целостности

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин призвал представителей СМИ думать о России и заботиться о ее целостности.
  • Он отметил, что свободой слова не надо злоупотреблять, несмотря на наличие свободных СМИ и свободы слова в России.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей СМИ думать о России и заботиться о ее целостности.
"Время, в котором мы живем, особое. Мы должны думать о стране. И это долг не только депутатов, но и представителей четвертой власти. Представители СМИ также должны думать о Российской Федерации, заботиться о ее целостности и не придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в России работают свободные СМИ, которые высказывают свою точку зрения, и существует свобода слова. Однако, по словам председателя Госдумы, свободой слова не надо злоупотреблять.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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