В Волгограде задержали экс-доцента по подозрению в дискредитацию армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии.
- Он разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские вооруженные силы, на администрируемых им интернет-ресурсах в сентябре прошлого года.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК России.
ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии из-за размещенных в интернете видеороликов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным ГУМВД России по региону, в сентябре прошлого года волгоградец на администрируемых им интернет-ресурсах разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские вооруженные силы.
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ - ред.)", - сообщили в управлении.
Как отметили в ведомстве, по месту жительства фигуранта проведены обыски, он задержан.
"Задержанный – бывший преподаватель Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко", - сказали агентству в правоохранительных органах.
В полиции уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. По информации местных СМИ, в сентябре 2024 года Романа Мельниченко штрафовали за репост видео с фейками о российской армии и арестовывали на трое суток за неповиновение сотрудникам полиции. После этого вуз расторг договор с преподавателем.