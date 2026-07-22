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Иран атаковал американские позиции на базах в Иордании и Бахрейне - РИА Новости, 22.07.2026
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09:41 22.07.2026
Иран атаковал американские позиции на базах в Иордании и Бахрейне

Иранские военные атаковали позиции США на базах в Иордании и Бахрейне

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные атаковали позиции США на базе Аль-Азрак в Иордании при помощи беспилотников.
  • Также была совершена атака на базу Шейх-Иса в Бахрейне, где расположены крупные склады техники и ангар по обслуживанию тяжелой авиации.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Иранские военные атаковали позиции США на базах в Иордании и Бахрейне, сообщила армия Ирана.
"Армия Ирана осуществила атаки при помощи беспилотников на объекты размещения и склады оборудования армии США на базе Аль-Азрак в Иордании", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Кроме того, иранские военные атаковали крупные склады техники и оборудования, а также ангар по обслуживанию тяжелой авиации на базе Шейх-Иса в Бахрейне.
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