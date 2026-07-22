Иран атаковал американские позиции на базах в Иордании и Бахрейне

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Иранские военные атаковали позиции США на базах в Иордании и Бахрейне, сообщила армия Ирана.

Кроме того, иранские военные атаковали крупные склады техники и оборудования, а также ангар по обслуживанию тяжелой авиации на базе Шейх-Иса в Бахрейне.