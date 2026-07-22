Во Владивостоке авария оставила без света более 13 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за аварии на подстанции «Улисс» во Владивостоке более 13 тысяч жителей остались без света.
- Прокуратура будет контролировать соблюдение нормативного срока устранения аварии и восстановление прав граждан.
- За день это уже вторая энергоавария во Владивостоке: ранее без света и воды остались около 88 тысяч жителей Ленинского района города.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Энергетики устраняют аварию, оставившую без света более 13 тысяч жителей во Владивостоке, сообщает прокуратура региона.
"Из-за аварии на подстанции "Улисс" без света остались более 13 тысяч жителей домов по улицам Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая, Окатовая и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в среду вечером.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль, добавили в надзорном ведомстве.
За день это уже вторая энергоавария во Владивостоке, ранее без света остались около 88 тысяч жителей Ленинского района города. Также в домах, как передает корреспондент РИА Новости, не было и водоснабжения.