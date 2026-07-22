Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке авария оставила без света более 13 тысяч человек - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 22.07.2026
Во Владивостоке авария оставила без света более 13 тысяч человек

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света более 13 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за аварии на подстанции «Улисс» во Владивостоке более 13 тысяч жителей остались без света.
  • Прокуратура будет контролировать соблюдение нормативного срока устранения аварии и восстановление прав граждан.
  • За день это уже вторая энергоавария во Владивостоке: ранее без света и воды остались около 88 тысяч жителей Ленинского района города.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Энергетики устраняют аварию, оставившую без света более 13 тысяч жителей во Владивостоке, сообщает прокуратура региона.
"Из-за аварии на подстанции "Улисс" без света остались более 13 тысяч жителей домов по улицам Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая, Окатовая и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в среду вечером.
Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль, добавили в надзорном ведомстве.
За день это уже вторая энергоавария во Владивостоке, ранее без света остались около 88 тысяч жителей Ленинского района города. Также в домах, как передает корреспондент РИА Новости, не было и водоснабжения.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" восстановили электроснабжение
19 июля, 08:42
 
ПроисшествияВладивостокЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала