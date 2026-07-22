Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 88 тысяч жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владивостоке произошло аварийное отключение двух линий электропередачи на 110 киловольт.
- Около 88 тысяч человек остались без электроснабжения.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Аварию на линии электропередач, оставившую без электричества около 88 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Приморские электрические сети АО "ДРСК" сообщили, что в 12.42 (5.42 мск) зафиксировали аварийное отключение двух линий электропередачи на 110 киловольт во Владивостоке.
"Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человек", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморью.
В ведомстве добавили, что бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы. Начат перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения.