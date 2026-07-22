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Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 88 тысяч жителей - РИА Новости, 22.07.2026
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07:15 22.07.2026
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 88 тысяч жителей

МЧС: во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 88 тысяч жителей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке произошло аварийное отключение двух линий электропередачи на 110 киловольт.
  • Около 88 тысяч человек остались без электроснабжения.
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Аварию на линии электропередач, оставившую без электричества около 88 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Приморские электрические сети АО "ДРСК" сообщили, что в 12.42 (5.42 мск) зафиксировали аварийное отключение двух линий электропередачи на 110 киловольт во Владивостоке.
"Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человек", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Приморью.
В ведомстве добавили, что бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы. Начат перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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