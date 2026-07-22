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Пожар на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовали - РИА Новости, 22.07.2026
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18:59 22.07.2026 (обновлено: 19:22 22.07.2026)
Пожар на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовали

Владимиров: пожар в логистическом комплексе в Невинномысске локализовали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано.
  • Пожарные продолжают работу по полной ликвидации возгорания.
НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске, возникшее после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В среду губернатор сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска из-за атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.
"Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно", - написал Владимиров в Telegram-канале.
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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НевинномысскПроисшествияСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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