Пожар на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано.
- Пожарные продолжают работу по полной ликвидации возгорания.
НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске, возникшее после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В среду губернатор сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска из-за атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.
"Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно", - написал Владимиров в Telegram-канале.