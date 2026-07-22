Индонезия ждет Путина с визитом, сообщил посол в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индонезия ожидает визита президента России Владимира Путина в 2026 или 2027 году в зависимости от решения Москвы.
- Президент Индонезии Прабово Субианто передал приглашение Путину во время переговоров в Кремле.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Индонезия ждет президента России Владимира Путина с визитом как в 2026 году, так и в 2027 году, в зависимости от решения Москвы, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.
В апреле индонезийский президент Прабово Субианто провел переговоры с российским коллегой в Кремле. При прощании с Путиным лидер Индонезии заявил, что ждет его у себя в стране.
"Конечно, президент Прабово уже передал приглашение. Хоть в этом году (Путин мог бы приехать в Индонезию - ред.), хоть в следующем - решать российской стороне", - сказал посол республики.