Премьер Венгрии рассказал, как жена Орбана укачивала его в младенчестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр рассказал, что Анико Леваи, жена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра.
- Он отметил, что Анико Леваи проходила стажировку у его отца и присматривала за маленьким Петером.
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что жена бывшего премьер-министра Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра.
"Она (Анико Леваи – ред.) как-то раз мне сказала, что с очень немногими людьми общается на "ты", но со мной так, потому что во время работы адвокатом часто качала меня на коленях, когда мой отец был занят", - рассказал Мадьяр. Его слова приводит новостной портал Index.
Как говорится в публикации, Мадьяр и раньше не раз напоминал, что жена Орбана проходила стажировку у его отца и что ей приходилось приглядывать за маленьким Петером.