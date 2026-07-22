Премьер Венгрии рассказал, как жена Орбана укачивала его в младенчестве

БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что жена бывшего премьер-министра Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра.