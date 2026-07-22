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Премьер Венгрии рассказал, как жена Орбана укачивала его в младенчестве - РИА Новости, 22.07.2026
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16:39 22.07.2026
Премьер Венгрии рассказал, как жена Орбана укачивала его в младенчестве

Петер Мадьяр рассказал, что жена Виктора Орбана укачивала его в младенчестве

© REUTERS / Marton MonusПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Marton Monus
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр рассказал, что Анико Леваи, жена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра.
  • Он отметил, что Анико Леваи проходила стажировку у его отца и присматривала за маленьким Петером.
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что жена бывшего премьер-министра Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра.
"Она (Анико Леваи – ред.) как-то раз мне сказала, что с очень немногими людьми общается на "ты", но со мной так, потому что во время работы адвокатом часто качала меня на коленях, когда мой отец был занят", - рассказал Мадьяр. Его слова приводит новостной портал Index.
Как говорится в публикации, Мадьяр и раньше не раз напоминал, что жена Орбана проходила стажировку у его отца и что ей приходилось приглядывать за маленьким Петером.
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