Краткий пересказ от РИА ИИ Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Финала Кубка мира.

В четвертьфинале турнира команда России обыграла действующего чемпиона Европы, сборную Нидерландов, со счетом 11:6.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее.

В матче четвертьфинала турнира россиянки обыграли действующих чемпионок Европы команду Нидерландов со счетом 11:6.

В полуфинале женская сборная России сыграет против победителя встречи между командами Испании и Венгрии, который пройдет позднее в среду. Матчи 1/2 финала состоятся 24 июля.

В апреле россиянки вышли в финал второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, чем гарантировали выступление на турнире в Сиднее, а позднее одержали победу на соревнованиях и обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.