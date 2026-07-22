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Российские ватерполистки обыграли чемпионок Европы и вышли в полуфинал КМ - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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11:02 22.07.2026 (обновлено: 11:45 22.07.2026)
Российские ватерполистки обыграли чемпионок Европы и вышли в полуфинал КМ

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира

© Фото : Соцсети ФВВСРВатерполистка сборной России
Ватерполистка сборной России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Соцсети ФВВСР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Финала Кубка мира.
  • В четвертьфинале турнира команда России обыграла действующего чемпиона Европы, сборную Нидерландов, со счетом 11:6.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее.
В матче четвертьфинала турнира россиянки обыграли действующих чемпионок Европы команду Нидерландов со счетом 11:6.
В полуфинале женская сборная России сыграет против победителя встречи между командами Испании и Венгрии, который пройдет позднее в среду. Матчи 1/2 финала состоятся 24 июля.
В апреле россиянки вышли в финал второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, чем гарантировали выступление на турнире в Сиднее, а позднее одержали победу на соревнованиях и обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
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