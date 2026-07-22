Врач рассказала, в каком возрасте детей нужно вакцинировать от менингококка

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Союз педиатров России рекомендует вакцинировать детей от менингококковой инфекции в возрасте от 1,5 до 3 месяцев, чтобы как можно раньше обеспечить иммунную защиту от этого заболевания, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.