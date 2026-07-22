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Врач рассказала, в каком возрасте детей нужно вакцинировать от менингококка - РИА Новости, 22.07.2026
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04:32 22.07.2026
Врач рассказала, в каком возрасте детей нужно вакцинировать от менингококка

Вильниц: вакцинировать детей от менингококка нужно в возрасте до трех месяцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз педиатров России рекомендует вакцинировать детей от менингококковой инфекции в возрасте от 1,5 до 3 месяцев.
  • Менингококк — бактерия, возбудитель одной из самых тяжелых форм менингита, передающаяся воздушно-капельным путем.
  • Единственным эффективным способом защиты от менингококковой инфекции является иммунизация.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Союз педиатров России рекомендует вакцинировать детей от менингококковой инфекции в возрасте от 1,5 до 3 месяцев, чтобы как можно раньше обеспечить иммунную защиту от этого заболевания, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.
Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга, а менингококк - бактерия, возбудитель одной из самых тяжелых форм этого заболевания. Он передается воздушно-капельным путем.
"В арсенале вакцин от менингококковой инфекции, зарегистрированных в РФ, есть препараты, позволяющие вакцинировать детей с 6-недельного возраста. Союз педиатров России рекомендует начинать первое введение вакцины в возрастном периоде от 1,5 до 3-х месяцев, чтобы как можно раньше обеспечить иммунную защиту от этого грозного заболевания", - сказала врач.
Она добавила, что единственным эффективным способом защиты от менингококковой инфекции является иммунизация.
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