ВС России уничтожили две пусковые установки под Одессой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ковалевке Одесской области поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2".
- Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. При поражении украинского берегового ракетного комплекса (БРК) "Нептун-2" в Ковалевке Одесской области были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина - МО РФ.
"В районе населенного пункта Ковалевка, 25 км северо-западу от Одессы, поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2", уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина", - говорится в сообщении.