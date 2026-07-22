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ВС России уничтожили две пусковые установки под Одессой - РИА Новости, 22.07.2026
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09:37 22.07.2026
ВС России уничтожили две пусковые установки под Одессой

ВС РФ уничтожили две пусковые установки при поражении БРК "Нептун" под Одессой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ковалевке Одесской области поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2".
  • Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. При поражении украинского берегового ракетного комплекса (БРК) "Нептун-2" в Ковалевке Одесской области были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина - МО РФ.
"В районе населенного пункта Ковалевка, 25 км северо-западу от Одессы, поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2", уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина", - говорится в сообщении.
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