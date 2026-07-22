Угроз распространения огня на складе в Краснодаре нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре загорелся складской комплекс в результате падения БПЛА.
- Начальник ГУМЧС России по Кубани заявил, что угрозы распространения огня нет и пожар планируют потушить до конца суток.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Угроз распространения огня на складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА нет, пожар планируется потушить до конца суток, заявил начальник ГУМЧС России по Кубани Алексей Клушин в ходе заседания оперативного штаба.
"Угроз распространения огня нет. Планируем потушить пожар до конца суток", - сказал Клушин.
Ранее оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА. Для его тушения спасателями привлекался вертолет. На данный момент пожар локализован.