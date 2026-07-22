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Угроз распространения огня на складе в Краснодаре нет - РИА Новости, 22.07.2026
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14:33 22.07.2026 (обновлено: 16:43 22.07.2026)
Угроз распространения огня на складе в Краснодаре нет

Угроз распространения огня на складе в Краснодаре после атаки БПЛА нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре загорелся складской комплекс в результате падения БПЛА.
  • Начальник ГУМЧС России по Кубани заявил, что угрозы распространения огня нет и пожар планируют потушить до конца суток.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Угроз распространения огня на складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА нет, пожар планируется потушить до конца суток, заявил начальник ГУМЧС России по Кубани Алексей Клушин в ходе заседания оперативного штаба.
"Угроз распространения огня нет. Планируем потушить пожар до конца суток", - сказал Клушин.
Ранее оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА. Для его тушения спасателями привлекался вертолет. На данный момент пожар локализован.
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