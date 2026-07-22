Угроз распространения огня на складе в Краснодаре нет

КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Угроз распространения огня на складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА нет, пожар планируется потушить до конца суток, заявил начальник ГУМЧС России по Кубани Алексей Клушин в ходе заседания оперативного штаба.