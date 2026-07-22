В АТОР отрицают случаи заражения россиян в Турции вирусом Коксаки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют заболеваний вирусом Коксаки среди туристов в Турции.

Единичные случаи заболевания вирусом Коксаки летом на Средиземноморском побережье, включая Турцию, не являются необычными.

Доля случаев заболевания вирусом Коксаки в Турции стабильно низкая и составляет менее 0,01% от всех случаев обращения туристов к врачам.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют заболеваний вирусом Коксаки среди туристов в Турции, рассказали РИА Новости в пресс-службе АТОР.

"По данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав путевок, в последнее время в Турции не фиксируется ничего похожего на вспышку заболеваемости Коксаки", — сказали в пресс-службе ассоциации.

Оснований для беспокойства у путешественников, выбирающих отпуск на турецком направлении, нет. К примеру, у одного из крупнейших игроков рынка, "ЕВРОИНС Туристическое страхование", в контактном центре с начала лета не зарегистрировано ни одного обращения по поводу симптомов или диагноза Коксаки.

В АТОР также отметили, что случай в одном отеле с одной семьей невозможно назвать "вспышкой". "Энтеровирусные инфекции группы Коксаки регулярно встречаются в виде единичных случаев заболевания каждый летний сезон на Средиземноморском побережье, а также на Черном море – для Турции как массового направления, принимающего летом миллионы туристов, в этом нет ничего необычного", — добавили там.

Директор филиала "ЕВРРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева подчеркнула, что доля таких случаев в Турции стабильно низкая, а сам вирус Коксаки ежегодно составляет менее 0,01% от всех случаев обращения отдыхающих к врачам.

"По нашим данным, роста заболеваемости энтеровирусами, в том числе и вирусом Коксаки, в Турции не наблюдается. Ротавирусные инфекции также находятся на стабильно низком уровне, не превышая пять-семь процентов от общего числа обращений", – сообщила она.

Чтобы решать проблемы со здоровьем в отпуске, у каждого туриста есть оплаченная медстраховка, напомнила Алчеева.

Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки в Турции. В муниципалитете Антальи РИА Новости заявили, что изучают сообщения о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки, при этом санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте остается нормальной. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР о рисках ухудшения эпидемиологической ситуации.