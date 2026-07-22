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В АТОР отрицают случаи заражения россиян в Турции вирусом Коксаки - РИА Новости, 22.07.2026
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Туризм
 
20:30 22.07.2026 (обновлено: 20:32 22.07.2026)
В АТОР отрицают случаи заражения россиян в Турции вирусом Коксаки

В АТОР отрицают случаи заражения российских туристов в Турции вирусом Коксаки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди на пляже Флория в Стамбуле
Люди на пляже Флория в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют заболеваний вирусом Коксаки среди туристов в Турции.
  • Единичные случаи заболевания вирусом Коксаки летом на Средиземноморском побережье, включая Турцию, не являются необычными.
  • Доля случаев заболевания вирусом Коксаки в Турции стабильно низкая и составляет менее 0,01% от всех случаев обращения туристов к врачам.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют заболеваний вирусом Коксаки среди туристов в Турции, рассказали РИА Новости в пресс-службе АТОР.
"По данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав путевок, в последнее время в Турции не фиксируется ничего похожего на вспышку заболеваемости Коксаки", — сказали в пресс-службе ассоциации.
Оснований для беспокойства у путешественников, выбирающих отпуск на турецком направлении, нет. К примеру, у одного из крупнейших игроков рынка, "ЕВРОИНС Туристическое страхование", в контактном центре с начала лета не зарегистрировано ни одного обращения по поводу симптомов или диагноза Коксаки.
В АТОР также отметили, что случай в одном отеле с одной семьей невозможно назвать "вспышкой". "Энтеровирусные инфекции группы Коксаки регулярно встречаются в виде единичных случаев заболевания каждый летний сезон на Средиземноморском побережье, а также на Черном море – для Турции как массового направления, принимающего летом миллионы туристов, в этом нет ничего необычного", — добавили там.
Директор филиала "ЕВРРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева подчеркнула, что доля таких случаев в Турции стабильно низкая, а сам вирус Коксаки ежегодно составляет менее 0,01% от всех случаев обращения отдыхающих к врачам.
"По нашим данным, роста заболеваемости энтеровирусами, в том числе и вирусом Коксаки, в Турции не наблюдается. Ротавирусные инфекции также находятся на стабильно низком уровне, не превышая пять-семь процентов от общего числа обращений", – сообщила она.
Чтобы решать проблемы со здоровьем в отпуске, у каждого туриста есть оплаченная медстраховка, напомнила Алчеева.
Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки в Турции. В муниципалитете Антальи РИА Новости заявили, что изучают сообщения о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки, при этом санитарно-эпидемиологическая ситуация на курорте остается нормальной. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР о рисках ухудшения эпидемиологической ситуации.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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