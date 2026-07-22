Туристам в Турции больше не грозят проблемы с обменом старых долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах Турции полностью решена.
- Если у туристов возникнут сложности с обменом, им следует обращаться в туристические агентства.
- Объем выявленных фальшивых купюр в Турции в 2024–2025 годах оценивался примерно в 600 миллионов долларов, что привело к временным ограничениям со стороны банков и обменных пунктов.
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах Турции полностью решена, туристы не должны столкнуться с трудностями, а при возникновении отдельных случаев им следует обращаться в туристические агентства, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
Осенью 2024 года в Турции некоторые обменные пункты и банки начали ограничивать прием долларовых банкнот старого образца из-за опасений, связанных с увеличением числа поддельных купюр. Впоследствии власти и финансовые организации приняли меры для нормализации ситуации, однако отдельные случаи отказа в обменниках периодически продолжали фиксироваться.
"Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах полностью решена. У туристов не должно возникать никаких проблем. Если в отдельных случаях сложности все же появятся, необходимо обращаться непосредственно в туристические агентства", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, обмен наличных долларов старого образца в популярных туристических регионах страны осуществляется в штатном режиме.
Источник отметил, что отдельные случаи отказа в приеме банкнот старого образца не носят системного характера. При возникновении подобных ситуаций туристам рекомендуется незамедлительно обращаться в свои туристические агентства для оперативного решения вопроса.
По данным источника РИА Новости в Центробанке Турции, объем выявленных фальшивых купюр в Турции в 2024-2025 годах оценивался примерно в 600 миллионов долларов, из-за чего ряд банков и обменных пунктов временно приостановил операции с отдельными сериями американской валюты. После обновления систем проверки банкнот и введения дополнительных мер контроля ситуация постепенно нормализовалась.