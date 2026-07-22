Туристам в Турции больше не грозят проблемы с обменом старых долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах Турции полностью решена.

Если у туристов возникнут сложности с обменом, им следует обращаться в туристические агентства.

Объем выявленных фальшивых купюр в Турции в 2024–2025 годах оценивался примерно в 600 миллионов долларов, что привело к временным ограничениям со стороны банков и обменных пунктов.

АНКАРА, 22 июл – РИА Новости. Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах Турции полностью решена, туристы не должны столкнуться с трудностями, а при возникновении отдельных случаев им следует обращаться в туристические агентства, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

Осенью 2024 года в Турции некоторые обменные пункты и банки начали ограничивать прием долларовых банкнот старого образца из-за опасений, связанных с увеличением числа поддельных купюр. Впоследствии власти и финансовые организации приняли меры для нормализации ситуации, однако отдельные случаи отказа в обменниках периодически продолжали фиксироваться.

"Проблема с обменом долларов старого образца в курортных регионах полностью решена. У туристов не должно возникать никаких проблем. Если в отдельных случаях сложности все же появятся, необходимо обращаться непосредственно в туристические агентства", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обмен наличных долларов старого образца в популярных туристических регионах страны осуществляется в штатном режиме.

Источник отметил, что отдельные случаи отказа в приеме банкнот старого образца не носят системного характера. При возникновении подобных ситуаций туристам рекомендуется незамедлительно обращаться в свои туристические агентства для оперативного решения вопроса.