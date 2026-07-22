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Россияне продолжают бронировать отдых в Анталье до ноября,сообщил турагент - РИА Новости, 22.07.2026
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Туризм
 
14:50 22.07.2026
Россияне продолжают бронировать отдых в Анталье до ноября,сообщил турагент

Беюксютюн: россияне продолжают бронировать отдых в Анталье до ноября

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖенщина на одном из пляжей в Анталье
Женщина на одном из пляжей в Анталье - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на одном из пляжей в Анталье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне остаются лидерами по бронированию отдыха в турецкой Анталье.
  • К 20 июля Анталью посетили более 6,5 миллиона иностранных туристов, а к концу месяца этот показатель может приблизиться к 8 миллионам.
  • После России крупнейшими рынками для Антальи остаются Германия и Великобритания, за ними следуют Польша, Нидерланды и Украина.
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Россияне остаются лидерами по бронированию отдыха в турецкой Анталье, при этом заявки на отдых продолжают поступать вплоть до ноября, заявил РИА Новости представитель туристической отрасли, турагент Мустафа Беюксютюн.
По словам Беюксютюна, к 20 июля Анталью посетили более 6,5 миллиона иностранных туристов, а к концу месяца этот показатель может приблизиться к 8 миллионам.
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"Россия по-прежнему остается нашим главным рынком. Бронирования продолжают поступать, и сезон фактически продлится до конца ноября", - сказал собеседник агентства.
Турагент отметил, что активность на рынке заметно выросла в июле после более слабого периода раннего бронирования, на который повлияла напряженность на Ближнем Востоке, в том числе удары США и Израиля по Ирану.
После России крупнейшими рынками для Антальи остаются Германия и Великобритания, за ними следуют Польша, Нидерланды и Украина. По словам представителей гостиничной отрасли, украинский рынок в этом году демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом.
Анталья - главный курортный регион Турции и основной центр пляжного туризма страны. Россия остается крупнейшим зарубежным рынком для курорта: по итогам 2025 года Анталью посетили около 4 миллионов российских туристов. Россияне традиционно составляют крупнейшую группу иностранных гостей местных отелей и лидируют по числу бронирований, преимущественно выбирая отдых по системе "все включено". Туристический сезон в Анталье обычно продолжается с апреля до ноября, а благодаря теплому климату часть гостиниц принимает гостей круглый год.
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