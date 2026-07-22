Россияне продолжают бронировать отдых в Анталье до ноября,сообщил турагент

Женщина на одном из пляжей в Анталье. Архивное фото

Женщина на одном из пляжей в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне остаются лидерами по бронированию отдыха в турецкой Анталье.

К 20 июля Анталью посетили более 6,5 миллиона иностранных туристов, а к концу месяца этот показатель может приблизиться к 8 миллионам.

После России крупнейшими рынками для Антальи остаются Германия и Великобритания, за ними следуют Польша, Нидерланды и Украина.

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Россияне остаются лидерами по бронированию отдыха в турецкой Анталье, при этом заявки на отдых продолжают поступать вплоть до ноября, заявил РИА Новости представитель туристической отрасли, турагент Мустафа Беюксютюн.

По словам Беюксютюна, к 20 июля Анталью посетили более 6,5 миллиона иностранных туристов, а к концу месяца этот показатель может приблизиться к 8 миллионам.

"Россия по-прежнему остается нашим главным рынком. Бронирования продолжают поступать, и сезон фактически продлится до конца ноября", - сказал собеседник агентства.

Турагент отметил, что активность на рынке заметно выросла в июле после более слабого периода раннего бронирования, на который повлияла напряженность на Ближнем Востоке , в том числе удары США и Израиля по Ирану.

После России крупнейшими рынками для Антальи остаются Германия и Великобритания, за ними следуют Польша, Нидерланды и Украина. По словам представителей гостиничной отрасли, украинский рынок в этом году демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом.