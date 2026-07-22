Комитет Госдумы РФ по туризму подвел итоги работы в рамках VIII созыва

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-конференция по итогам работы комитета Государственной Думы Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках VIII созыва Госдумы прошла в пресс-центре РИА Новости 21 июля. Участники, в частности, обсудили актуальные тенденции в сфере туризма и перспективы развития туристической отрасли.

"С точки зрения выездного туризма у нас есть более интересные предложения, чем в западных странах. Свет клином на них не сошелся", – заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и предложил гражданам нашей страны обратить внимание на туристические предложения стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, стран Южной и Латинской Америки.

Тарбаев назвал российский паспорт "довольно сильным с точки зрения туризма" и упомянул о безвизовом режиме с рядом стран и возможности оформить визу прямо на границе. Также речь шла и о внутреннем туризме.