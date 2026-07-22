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Комитет Госдумы РФ по туризму подвел итоги работы в рамках VIII созыва - РИА Новости, 22.07.2026
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10:25 22.07.2026 (обновлено: 10:38 22.07.2026)

Комитет Госдумы РФ по туризму подвел итоги работы в рамках VIII созыва

© РИА Новости / Михаил Богачев | Перейти в медиабанкКомитет Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры: итоги VIII созыва
Комитет Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры: итоги VIII созыва - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Михаил Богачев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-конференция по итогам работы комитета Государственной Думы Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры в рамках VIII созыва Госдумы прошла в пресс-центре РИА Новости 21 июля. Участники, в частности, обсудили актуальные тенденции в сфере туризма и перспективы развития туристической отрасли.
"С точки зрения выездного туризма у нас есть более интересные предложения, чем в западных странах. Свет клином на них не сошелся", – заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и предложил гражданам нашей страны обратить внимание на туристические предложения стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, стран Южной и Латинской Америки.
Тарбаев назвал российский паспорт "довольно сильным с точки зрения туризма" и упомянул о безвизовом режиме с рядом стран и возможности оформить визу прямо на границе. Также речь шла и о внутреннем туризме.
"Я бы обратил внимание на всю нашу страну. Один отпуск посвятить, например, Поволжью, следующий – Уралу... За один год всю Россию не посмотреть, это невозможно. Познавать Россию можно всю жизнь", – добавил Тарбаев.
 
ОбществоСангаджи ТарбаевГосдума РФ
 
 
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