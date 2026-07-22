Группу российских туристов в Таджикистане эвакуируют вертолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасателям 18 июля поступило сообщение от руководителя группы Сергея Наседкина о том, что при спуске с перевала Турамис-1 один из пяти российских туристов, Игорь Байер, получил различные телесные повреждения, в том числе травму головы.

Сейчас туристы находятся на туристической базе поляны Москвина, состояние Байера оценивается как удовлетворительное.

Транспортировка туристов с поляны Москвина запланирована на 24 июля.

ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости. Транспортировка туристов в составе пяти человек, среди которых пострадавший в горах Таджикистана россиянин, запланировано на пятницу, сообщили в комитете по ЧС республики.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 18 июля от руководителя группы Сергея Наседкина. При спуске группы из пяти российских туристов с перевала Турамис-1 один из участников, Игорь Байер, получил различные телесные повреждения, в том числе травму головы. Сейчас путешественники находятся на туристической базе поляны Москвина. Состояние Байера оценивается как удовлетворительное, за ним ведется наблюдение.

"В целях обеспечения безопасности и транспортировки туристов, в том числе пострадавшего, с руководителем туристской группы была проведена необходимая координация. Их транспортировка на вертолете с площадки Москвина запланирована на 24 июля", — сообщили в комитете, отвечая на вопрос РИА Новости.