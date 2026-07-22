Группу российских туристов в Таджикистане эвакуируют вертолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасателям 18 июля поступило сообщение от руководителя группы Сергея Наседкина о том, что при спуске с перевала Турамис-1 один из пяти российских туристов, Игорь Байер, получил различные телесные повреждения, в том числе травму головы.
- Сейчас туристы находятся на туристической базе поляны Москвина, состояние Байера оценивается как удовлетворительное.
- Транспортировка туристов с поляны Москвина запланирована на 24 июля.
ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости. Транспортировка туристов в составе пяти человек, среди которых пострадавший в горах Таджикистана россиянин, запланировано на пятницу, сообщили в комитете по ЧС республики.
Сообщение о ЧП поступило спасателям 18 июля от руководителя группы Сергея Наседкина. При спуске группы из пяти российских туристов с перевала Турамис-1 один из участников, Игорь Байер, получил различные телесные повреждения, в том числе травму головы. Сейчас путешественники находятся на туристической базе поляны Москвина. Состояние Байера оценивается как удовлетворительное, за ним ведется наблюдение.
"В целях обеспечения безопасности и транспортировки туристов, в том числе пострадавшего, с руководителем туристской группы была проведена необходимая координация. Их транспортировка на вертолете с площадки Москвина запланирована на 24 июля", — сообщили в комитете, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее туристический клуб "Вестра" сообщил РИА Новости, что альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане. Как отмечается в публикации на онлайн-форуме клуба-организатора восхождения, речь идет о 22-летнем Игоре Байере.
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