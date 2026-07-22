Цена нефти марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в среду утром.
- Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 93 долларов впервые с 11 июня.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в среду утром, а стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 11 июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.43 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,4% относительно предыдущего закрытия - до 93,19 доллара за баррель, показатель впервые с 11 июня поднялся выше 93 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 2,37% - до 86,34 доллара за баррель.
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