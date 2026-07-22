Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по удорожанию топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по темпам удорожания топлива, цены выросли на 26,1% и 23,9% соответственно в годовом выражении.

В топ-10 стран Европы с самым стремительным ростом цен на топливо также вошли Литва (+23,8%), Румыния (+23,6%), Люксембург (+22,3%), Греция (+21,9%), Кипр (+20,7%), Бельгия (+20,3%), Франция (+20,1%) и Северная Македония (+19,7%).

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Цены на топливо в Болгарии и Финляндии в июне выросли на четверть в годовом выражении - страны стали европейскими лидерами по темпам удорожания топлива, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Так, по итогам июня топливо для автомобильного транспорта в Болгарии подорожало на 26,1% в годовом выражении, а в Финляндии - на 23,9%. Недалеко от них ушла Литва, где рост топливных цен составил 23,8%.

Эти страны стали лидерами в Европе по увеличению цен на бензин, дизель, газ и другое топливо для автотранспорта.

Также сильно дорожает топливо в Румынии (+23,6%), Люксембурге (+22,3%), Греции (+21,9%) и на Кипре (+20,7%).