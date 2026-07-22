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Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по удорожанию топлива - РИА Новости, 22.07.2026
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16:44 22.07.2026
Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по удорожанию топлива

Финляндия и Болгария стали европейскими лидерами по темпам удорожания топлива

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по темпам удорожания топлива, цены выросли на 26,1% и 23,9% соответственно в годовом выражении.
  • В топ-10 стран Европы с самым стремительным ростом цен на топливо также вошли Литва (+23,8%), Румыния (+23,6%), Люксембург (+22,3%), Греция (+21,9%), Кипр (+20,7%), Бельгия (+20,3%), Франция (+20,1%) и Северная Македония (+19,7%).
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Цены на топливо в Болгарии и Финляндии в июне выросли на четверть в годовом выражении - страны стали европейскими лидерами по темпам удорожания топлива, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по итогам июня топливо для автомобильного транспорта в Болгарии подорожало на 26,1% в годовом выражении, а в Финляндии - на 23,9%. Недалеко от них ушла Литва, где рост топливных цен составил 23,8%.
Эти страны стали лидерами в Европе по увеличению цен на бензин, дизель, газ и другое топливо для автотранспорта.
Также сильно дорожает топливо в Румынии (+23,6%), Люксембурге (+22,3%), Греции (+21,9%) и на Кипре (+20,7%).
В топ-10 стран Европы с самым стремительным ростом цен на топливо вошли также Бельгия (+20,3%), Франция (+20,1) и Северная Македония (+19,7%).
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