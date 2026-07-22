В России появится тест-система для диагностики саркопении

Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото

Ученый во время работы в лаборатории

© Depositphotos.com / Alexander Raths Ученый во время работы в лаборатории

Краткий пересказ от РИА ИИ Прототип тест-системы для диагностики саркопении появится в России в 2028 году.

В 2027-м будет создан молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прототип тест-системы для диагностики саркопении - заболевания, характеризующегося утратой мышечной массы, - появится в России уже в 2028 году, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.

Всемирный день мозга отмечается 22 июля.

"Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России осуществляет научный проект для выявления механизмов возраст-зависимой утраты мышечной массы… Выделение прогностических маркеров динамики развития саркопенических изменений ляжет в основу создания диагностических панелей и предикторов риска развития саркопении различного генеза. В 2028 году будет создан прототип тест-систем", - говорится в сообщении.

В ФМБА добавили, что в настоящее время завершено формирование групп пациентов, ведется анализ данных для выявления устойчивых РНК-маркеров, которые лягут в основу тест-систем.