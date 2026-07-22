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В России появится тест-система для диагностики саркопении - РИА Новости, 22.07.2026
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Наука
 
15:21 22.07.2026
В России появится тест-система для диагностики саркопении

В России в 2028 году появится тест-система для диагностики саркопении

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прототип тест-системы для диагностики саркопении появится в России в 2028 году.
  • В 2027-м будет создан молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прототип тест-системы для диагностики саркопении - заболевания, характеризующегося утратой мышечной массы, - появится в России уже в 2028 году, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России.
Всемирный день мозга отмечается 22 июля.
"Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России осуществляет научный проект для выявления механизмов возраст-зависимой утраты мышечной массы… Выделение прогностических маркеров динамики развития саркопенических изменений ляжет в основу создания диагностических панелей и предикторов риска развития саркопении различного генеза. В 2028 году будет создан прототип тест-систем", - говорится в сообщении.
В ФМБА добавили, что в настоящее время завершено формирование групп пациентов, ведется анализ данных для выявления устойчивых РНК-маркеров, которые лягут в основу тест-систем.
"По итогам реализации проекта в 2027 году будет создан молекулярный атлас активности регуляторных элементов генома мышечной ткани человека, включающей в себя динамику старения мышц, саркопении различной природы", - уточнили в медико-биологическом агентстве.
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НаукаРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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