Россиянина, пострадавшего в горах Таджикистана, транспортируют 24 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Группу туристов, находящихся в горах Таджикистана, транспортируют в пятницу.

Среди них есть человек с телесными повреждениями и травмой головы.

Сейчас они находятся на базе "Поляна Москвина".

ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости. Транспортировка туристов в составе пяти человек, среди которых пострадавший в горах Таджикистана россиянин, запланирована на пятницу, сообщили в комитете по ЧС республики.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 18 июля от руководителя группы Сергея Наседкина. При спуске группы из пяти российских туристов с перевала Турамис-1 один из участников, Игорь Байер, получил различные телесные повреждения, в том числе травму головы. Сейчас путешественники находятся на туристической базе "Поляна Москвина". Состояние Байера оценивается как удовлетворительное, за ним ведется наблюдение.

"В целях обеспечения безопасности и транспортировки туристов, в том числе пострадавшего, с руководителем туристской группы была проведена необходимая координация. Их транспортировка на вертолете с "Поляны Москвина" запланирована на 24 июля", — сообщили в комитете, отвечая на вопрос РИА Новости.

Уточняется, что комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан держит ситуацию на постоянном контроле.