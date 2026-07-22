В КЧС Таджикистана рассказали о состоянии пострадавшего в горах россиянина

"О ЧП мы узнали и сразу же подготовили вертолет для эвакуации. Но ребята сами решили добраться до лагеря "Поляна Москвина", который расположен на высоте 4 тысячи метров. По прибытии в лагерь ему оказали первую помощь. Мы находимся на связи и ситуация с пострадавшим удовлетворительная", - сказал Камолзода.