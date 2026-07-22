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В КЧС Таджикистана рассказали о состоянии пострадавшего в горах россиянина - РИА Новости, 22.07.2026
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07:29 22.07.2026 (обновлено: 07:52 22.07.2026)
В КЧС Таджикистана рассказали о состоянии пострадавшего в горах россиянина

КЧС: пострадавший в горах Таджикистана россиянин чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкГоры в Таджикистане
Горы в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане.
  • Состояние пострадавшего россиянина удовлетворительное.
  • Группа альпинистов добралась до лагеря «Поляна Москвина» на высоте 4,2 тысячи метров и ожидает эвакуации.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Состояние россиянина, пострадавшего в горах Таджикистана, удовлетворительное, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.
"О ЧП мы узнали и сразу же подготовили вертолет для эвакуации. Но ребята сами решили добраться до лагеря "Поляна Москвина", который расположен на высоте 4 тысячи метров. По прибытии в лагерь ему оказали первую помощь. Мы находимся на связи и ситуация с пострадавшим удовлетворительная", - сказал Камолзода.
Он также уточнил, что спасатели будут готовы эвакуировать альпиниста в случае необходимости. Если она не потребуется, турист продолжит восхождение по горам.
Ранее туристический клуб "Вестра" сообщил РИА Новости, что альпинист из России получил травму в результате падения с высоты во время восхождения на Памир в Таджикистане. Как отмечается в публикации на онлайн-форуме клуба-организатора восхождения, речь идет о 22-летнем Игоре Байере. К вечеру вторника группа добралась до лагеря "Поляна Москвина" на высоте 4,2 тысячи метров и ожидает эвакуации. Состояние пострадавшего альпиниста его товарищи характеризуют как положительное.
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