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Т-Банк: в 2,5 раза больше клиентов пользуются сервисом переводов в Китай - РИА Новости, 22.07.2026
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15:06 22.07.2026
Т-Банк: в 2,5 раза больше клиентов пользуются сервисом переводов в Китай

Вице-президент Т-Банка Хромов: объем переводов на китайские карты вырос в 20 раз

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Китай стал одним из самых быстрорастущих направлений трансграничных переводов из России; количество клиентов Т-Банка, направляющих туда средства, выросло в 2,5 раза, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов банка Сергей Хромов.
"Одно из самых быстрорастущих направлений – Китай. Кто-то едет туда по работе, у кого-то уехали учиться дети. Оборот переводов на кошельки Alipay вырос почти в 5 раз с января по июнь этого года, до 1,2 миллиарда рублей, на китайские карты – в 20 раз, до 49,8 миллиона рублей. И рост происходит в том числе за счет увеличения количества клиентов, переводящих в Китай, в 2,5 раза, – все большему количеству россиян это нужно", - сказал Хромов.
Он также отметил рост среднего чека переводов на AliPay на 83% - до 17 тысяч рублей. Средний чек перевода на китайские карты вырос почти втрое, до 29500 рублей. В полтора раза - до 42 - увеличилось и число китайских банков, в которые клиенты переводят деньги.
 
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