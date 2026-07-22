Т-Банк: в 2,5 раза больше клиентов пользуются сервисом переводов в Китай

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Китай стал одним из самых быстрорастущих направлений трансграничных переводов из России; количество клиентов Т-Банка, направляющих туда средства, выросло в 2,5 раза, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов банка Сергей Хромов.
"Одно из самых быстрорастущих направлений – Китай. Кто-то едет туда по работе, у кого-то уехали учиться дети. Оборот переводов на кошельки Alipay вырос почти в 5 раз с января по июнь этого года, до 1,2 миллиарда рублей, на китайские карты – в 20 раз, до 49,8 миллиона рублей. И рост происходит в том числе за счет увеличения количества клиентов, переводящих в Китай, в 2,5 раза, – все большему количеству россиян это нужно", - сказал Хромов.
Он также отметил рост среднего чека переводов на AliPay на 83% - до 17 тысяч рублей. Средний чек перевода на китайские карты вырос почти втрое, до 29500 рублей. В полтора раза - до 42 - увеличилось и число китайских банков, в которые клиенты переводят деньги.