Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России атаковали портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.
- Среди других подбитых целей — сухогруз, балкер, логистический центр "Новой почты" и батарея БРК "Нептун" в Ковалевке.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия ночью атаковала портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.
"В порту "Одесса" <...> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ", — говорится в заявлении.
Среди других подбитых целей:
- сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие поставки для украинских боевиков;
- логистический центр "Новой почты";
- две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина батареи БРК "Нептун-2" в Ковалевке.
В отличие от ВСУ, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18