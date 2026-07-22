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Минобороны назвало цели ударов по одесскому порту - РИА Новости, 22.07.2026
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09:18 22.07.2026 (обновлено: 14:22 22.07.2026)
Минобороны назвало цели ударов по одесскому порту

ВС России нанесли удары по инфраструктуре в порту Одесса

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России атаковали портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.
  • Среди других подбитых целей — сухогруз, балкер, логистический центр "Новой почты" и батарея БРК "Нептун" в Ковалевке.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская армия ночью атаковала портовые объекты и резервуары с ГСМ в Одессе, сообщили в Минобороны.
"В порту "Одесса" <...> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ", — говорится в заявлении.
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Среди других подбитых целей:
  • сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие поставки для украинских боевиков;
  • логистический центр "Новой почты";
  • две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина батареи БРК "Нептун-2" в Ковалевке.
В отличие от ВСУ, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныОдессаЧерноморскКиевБезопасность
 
 
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