Житель Крыма получил срок за убийство матери

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Крыма получил 14 лет колонии за убийство матери.
- Он нанес женщине более 130 ударов ножом в ходе ссоры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Житель Крыма получил 14 лет колонии за убийство матери, которой он нанес более 130 ударов ножом, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Убийство произошло в селе Трудовое.
"В ходе ссоры он ударил женщину по лицу, после чего, взяв из серванта раскладной нож, нанес ей более 130 колото-резаных ранений... Верховный суд Республики Крым приговорил виновного к 14 годам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
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11 декабря 2025, 09:04