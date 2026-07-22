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В Ставропольском крае после атаки БПЛА заработала горячая линия - РИА Новости, 22.07.2026
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В Ставропольском крае после атаки БПЛА заработала горячая линия

В Ставропольском крае заработала горячая после атаки БПЛА в Невинномысске

© Фото : пресс-служба правительства СтавропольяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Ставрополья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Невинномысске произошел пожар на складском комплексе вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.
  • Прокуратура Ставропольского края организовала горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края организовала горячую линию после атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске, в результате которой к медикам обратились пять человек, сообщило надзорное ведомство региона.
В среду губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.
"Прокуратура города Невинномысска осуществляет контроль за ситуацией, обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре края работает горячая линия: тел. 8 (8652) 25-53-14", - говорится в сообщении.
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