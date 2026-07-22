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Спецоперация, 22 июля: ВС России освободили Артельное и Благодатное - РИА Новости, 22.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 22.07.2026

Спецоперация, 22 июля: ВС России освободили Артельное и Благодатное

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области.
  • Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
  • Вооруженные силы России поразили логистический центр «Новой Почты» в Одессе, батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» в Ковалевке и нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области. Также отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области".
Дрон Герань-2 в небе над Украиной - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
ВС России ударили по складам и судам с военными грузами в Одесской области
Вчера, 17:43
По информации Минобороны России, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ВСУ за сутки потеряли 1270 военнослужащих в зоне СВО. Помимо этого, уничтожены 83 единицы военной автомобильной техники, 13 бронированных машин ВСУ.

Лавров об участии США в ударах ВСУ по целям России

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.
По словам главы российского МИД, вовлеченность Вашингтона выражается в поставке вооружений за счет Евросоюза, через предоставление разведданных, системой Starlink и многое другое, что напрямую показывает их участие в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории.
Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине. Рубио также заявил в среду, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с Лавровым в Маниле.

Кремль о спецоперации

Вооруженные силы России в рамках СВО продолжают наступательные действия по всей ширине фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что назначение нового главнокомандующего ВСУ на Украине вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте,
Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву, отметил Песков.
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Бывший подполковник СБУ назвал Драпатого абсолютно безжалостным командиром
Вчера, 15:49

Активные действия российской армии в зоне СВО

ВС РФ поразили в Одессе логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны России. Помимо этого, ВС РФ поразили в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ. Также ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, поражены два морских судна, а также объекты для военных грузов и топлива в порту Одессы.
Операторы БПЛА спецназа "Ахмат" совместно с подразделениями группировки войск "Север" нанесли комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, уничтожив его за полторы минуты, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" с позывным Узбек.
Военнослужащие группировки войск "Север" продолжают помогать жителям населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны России.
ВС РФ ночью поразили групповым ударом сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в Одессу и Черноморск, сообщили в Минобороны России. При поражении украинского берегового ракетного комплекса (БРК) "Нептун-2" в Ковалевке Одесской области были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

ФСБ задержала агента Киева с бомбой в метро Петербурга

Оперативники задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер, ее планировали подложить под машину сотрудника предприятия ОПК, сообщил ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В сообщении отмечается, что, помимо этого, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.
Грузовое судно компании Maersk - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Крупнейшая судоходная компания приостановила работу с украинским портом
Вчера, 17:19

У Киева дела плохи

Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции, заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте.
Текущая администрация США не будет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил американский сенатор Ричард Дурбин.
Подразделения 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины сбежали с северной окраины Малой Слободки Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины умирают от ранений без оказания медицинской помощи на позициях в районе Уланово Сумской области.
Штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся организовать засаду в Казачьей Лопани Харьковской области, была уничтожена.
Среди мобилизованных военнослужащих ВСУ предпенсионного возраста в Черниговской области растут небоевые потери из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Личные данные нового главнокомандующего ВСУ генерала Михаила Драпатого появились в распоряжении российских силовиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Захарова иронично прокомментировала увольнение Сырского и Федорова
21 июля, 23:30

Подлости ВСУ

Украинские военные минируют не только бытовые предметы, но даже продукты питания, чтобы создавать угрозу для мирных граждан даже в повседневной жизни, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.
Шесть пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Местный житель Сергей Кушнир рассказал РИА Новости о том, что украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты "Краснолиманская" в Родинском в ДНР в период, когда город находился под контролем ВСУ.
Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, 13 пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что до освобождения российскими военными Константиновки украинские вооруженные силы "охотились" за мирными жителями города и устраивали геноцид населения.
ЕС улюлюкает, когда Киев наносит удары по АЭС, они блокируют возможность МАГАТЭ и других профильных организаций профессионально реагировать на эти удары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАДмитрий ПесковЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныМарко РубиоСергей ЛавровУкраинаРоссияGPS
 
 
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