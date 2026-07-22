Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вооруженные силы России поразили логистический центр «Новой Почты» в Одессе, батарею берегового ракетного комплекса «Нептун» в Ковалевке и нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области . Также отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области".

По информации Минобороны России, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВСУ за сутки потеряли 1270 военнослужащих в зоне СВО. Помимо этого, уничтожены 83 единицы военной автомобильной техники, 13 бронированных машин ВСУ.

Лавров об участии США в ударах ВСУ по целям России

США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

По словам главы российского МИД, вовлеченность Вашингтона выражается в поставке вооружений за счет Евросоюза, через предоставление разведданных, системой Starlink и многое другое, что напрямую показывает их участие в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории.

Лавров заявил, что на встрече поинтересуется у госсекретаря США Марко Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине. Рубио также заявил в среду, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с Лавровым в Маниле.

Кремль о спецоперации

Вооруженные силы России в рамках СВО продолжают наступательные действия по всей ширине фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что назначение нового главнокомандующего ВСУ на Украине вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте,

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву, отметил Песков.

Активные действия российской армии в зоне СВО

ВС РФ поразили в Одессе логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, сообщило Минобороны России. Помимо этого, ВС РФ поразили в населенном пункте Ковалевка в Одесской области Украины батарею берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ. Также ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ, поражены два морских судна, а также объекты для военных грузов и топлива в порту Одессы.

Операторы БПЛА спецназа "Ахмат" совместно с подразделениями группировки войск "Север" нанесли комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, уничтожив его за полторы минуты, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" с позывным Узбек.

Военнослужащие группировки войск "Север" продолжают помогать жителям населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны России.

ВС РФ ночью поразили групповым ударом сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в Одессу и Черноморск, сообщили в Минобороны России. При поражении украинского берегового ракетного комплекса (БРК) "Нептун-2" в Ковалевке Одесской области были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.

Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

ФСБ задержала агента Киева с бомбой в метро Петербурга

Оперативники задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер, ее планировали подложить под машину сотрудника предприятия ОПК, сообщил ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В сообщении отмечается, что, помимо этого, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.

У Киева дела плохи

Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции, заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте.

Текущая администрация США не будет выделять Украине военную помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил американский сенатор Ричард Дурбин.

Подразделения 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины сбежали с северной окраины Малой Слободки Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины умирают от ранений без оказания медицинской помощи на позициях в районе Уланово Сумской области.

Штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся организовать засаду в Казачьей Лопани Харьковской области, была уничтожена.

Среди мобилизованных военнослужащих ВСУ предпенсионного возраста в Черниговской области растут небоевые потери из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Личные данные нового главнокомандующего ВСУ генерала Михаила Драпатого появились в распоряжении российских силовиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Подлости ВСУ

Украинские военные минируют не только бытовые предметы, но даже продукты питания, чтобы создавать угрозу для мирных граждан даже в повседневной жизни, заявил РИА Новости сапер Московского военного округа с позывным Турист.

Шесть пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Местный житель Сергей Кушнир рассказал РИА Новости о том, что украинские военные мобилизовали как минимум треть работников шахты "Краснолиманская" в Родинском в ДНР в период, когда город находился под контролем ВСУ.

Более 130 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, 13 пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что до освобождения российскими военными Константиновки украинские вооруженные силы "охотились" за мирными жителями города и устраивали геноцид населения.