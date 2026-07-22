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Российские военные в порту Черноморска ударили по судну с грузом для ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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17:42 22.07.2026 (обновлено: 17:54 22.07.2026)
Российские военные в порту Черноморска ударили по судну с грузом для ВСУ

ВС РФ поразили сухогруз в порту Черноморска, инфраструктуру и резервуары с ГСМ

© РИА НовостиУдары Минобороны в Черноморске
Удары Минобороны в Черноморске - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Удары Минобороны в Черноморске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ поразили сухогруз в порту Черноморск в момент его разгрузки.
  • Также были поражены портовая инфраструктура логистического центра для ВСУ и резервуары с горюче-смазочными материалами.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили сухогруз в порту Черноморска в момент его разгрузки, а также портовую инфраструктуру логистического центра для ВСУ и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщило в среду Минобороны РФ.
В течение дня Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
«

"Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Чемрноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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