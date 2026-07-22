Российские военные в порту Черноморска ударили по судну с грузом для ВСУ

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"Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Чемрноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.