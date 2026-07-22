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БПЛА "Севера" за сутки уничтожили шесть пикапов ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие роты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 6 пикапов ВСУ в Сумской области.

Пикапы использовались для подвоза боеприпасов.

КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Военнослужащие роты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили 6 пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Волхов.

"В Сумской области нанесли прицельные удары по обнаруженным в нашей зоне ответственности пикапам противника... Всего за сутки расчетами роты были уничтожены 6 пикапов ВСУ ", - рассказал командир роты БПЛА "Севера" с позывным Волхов.

Он уточнил, что пикапы использовались врагом для подвоза боеприпасов.