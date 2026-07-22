Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие роты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 6 пикапов ВСУ в Сумской области.
- Пикапы использовались для подвоза боеприпасов.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Военнослужащие роты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили 6 пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Волхов.
"В Сумской области нанесли прицельные удары по обнаруженным в нашей зоне ответственности пикапам противника... Всего за сутки расчетами роты были уничтожены 6 пикапов ВСУ", - рассказал командир роты БПЛА "Севера" с позывным Волхов.
Он уточнил, что пикапы использовались врагом для подвоза боеприпасов.
"Операторы роты беспилотных систем группировки войск "Север" ведут круглосуточную воздушную разведку и работают над пресечением попыток перемещения техники противника", - сообщил он.