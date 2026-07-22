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БПЛА "Севера" за сутки уничтожили шесть пикапов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.07.2026
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07:36 22.07.2026
БПЛА "Севера" за сутки уничтожили шесть пикапов ВСУ в Сумской области

РИА Новости: БПЛА ВС РФ за сутки уничтожили шесть пикапов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие роты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 6 пикапов ВСУ в Сумской области.
  • Пикапы использовались для подвоза боеприпасов.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Военнослужащие роты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки уничтожили 6 пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Волхов.
Сумской области нанесли прицельные удары по обнаруженным в нашей зоне ответственности пикапам противника... Всего за сутки расчетами роты были уничтожены 6 пикапов ВСУ", - рассказал командир роты БПЛА "Севера" с позывным Волхов.
Он уточнил, что пикапы использовались врагом для подвоза боеприпасов.
"Операторы роты беспилотных систем группировки войск "Север" ведут круглосуточную воздушную разведку и работают над пресечением попыток перемещения техники противника", - сообщил он.
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