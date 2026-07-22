Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки «Север» уничтожили в июле более 50 целей в Харьковской области.
- Уничтожены полевые пункты хранения горючего, боекомплекта и провианта.
- Воздушная разведка контролирует маршруты снабжения противника, что приводит к подрыву возможностей ВСУ к ведению оборонительных действий.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки "Север" уничтожили в июле более 50 целей в Харьковской области, включая полевые пункты хранения горючего, боекомплекта и провианта, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.
"В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. С начала июля расчетами беспилотных систем было уничтожено более 50 целей в Харьковской области", - рассказал офицер.
По словам Карты, все маршруты снабжения противника контролируются воздушной разведкой. Автотранспорт и роботизированные тележки, задействованные в перевозках, уничтожаются сразу после обнаружения. При сопровождении техники расчеты выявляют как точки выгрузки, так и пункты временного хранения.
Он отметил, что системой отсекателя боевой части с дронов-коптеров уничтожаются "сбросы" материальных средств с гексакоптеров типа "Баба Яга" на линии боевого соприкосновения. После передачи координат ударным дронам цели поражаются осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами.
Собеседник агентства подчеркнул, что операторы беспилотников ежесуточно уничтожают десятки целей. Ликвидация логистики снабжения оставляет солдат ВСУ без необходимого обеспечения и подрывает их возможности к ведению оборонительных действий.