ПВО уничтожила более 20 БПЛА в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более двух десятков БПЛА уничтожены в Таганроге, Гуково и восьми районах Ростовской области.
- В Кагальницком районе произошло возгорание озимой пшеницы, которое было полностью ликвидировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более двух десятков БПЛА уничтожены ночью в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, произошло возгорание пшеницы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области... В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
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