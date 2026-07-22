ПВО уничтожила более 20 БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более двух десятков БПЛА уничтожены ночью в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, произошло возгорание пшеницы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.