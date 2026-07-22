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ПВО уничтожила более 20 БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 22.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 22.07.2026
ПВО уничтожила более 20 БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более двух десятков БПЛА уничтожены в Таганроге, Гуково и восьми районах Ростовской области.
  • В Кагальницком районе произошло возгорание озимой пшеницы, которое было полностью ликвидировано, пострадавших нет.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более двух десятков БПЛА уничтожены ночью в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, произошло возгорание пшеницы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области... В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогГуковоРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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