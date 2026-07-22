Ударные БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ в Сумской области

Военнослужащий отметил, что координаты целей оперативно направляются на командный пункт, после чего передаются расчетам ударных БПЛА.

"Через командный пункт от расчета БПЛА разведки мы получили координаты обнаруженной ББМ Roshel Senator. Наш расчет запустил ударный БПЛА "Молния-2", оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом. По указанным координатам поразили замаскированную в лесу ББМ. Цель была уничтожена", - добавил он.