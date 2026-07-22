Рейтинг@Mail.ru
Ударные БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 22.07.2026
Ударные БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ в Сумской области

БПЛА "Севера" уничтожили броневик Roshel Senator ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину Roshel Senator ВСУ канадского производства в Сумской области.
  • Расчеты воздушной разведки группировки «Север» постоянно работают над линией боевого соприкосновения и в тыловых районах противника, вычисляя замаскированную технику, позиции и другие объекты.
  • Координаты целей оперативно направляются на командный пункт и передаются расчетам ударных БПЛА.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Roshel Senator ВСУ канадского производства в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Фионит.
"Над линией боевого соприкосновения и в тыловых районах противника постоянно работают расчеты воздушной разведки. Операторы вычисляют замаскированные технику противника, позиции, антенны связи и управления, а также усилители сигнала расчетов БПЛА ВСУ", - сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Фионит.
Военнослужащий отметил, что координаты целей оперативно направляются на командный пункт, после чего передаются расчетам ударных БПЛА.
"Через командный пункт от расчета БПЛА разведки мы получили координаты обнаруженной ББМ Roshel Senator. Наш расчет запустил ударный БПЛА "Молния-2", оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом. По указанным координатам поразили замаскированную в лесу ББМ. Цель была уничтожена", - добавил он.
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили танк и бронетранспортер ВСУ
Вчера, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала