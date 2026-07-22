Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили танк Т-72, бронетранспортер М113, два пункта управления БПЛА и огневую группу ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север», а затем уничтожены ударными БПЛА.
КУРСК, 22 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за прошедшую ночь уничтожили вражеский танк Т-72, бронетранспортер М113, два пункта управления БПЛА и огневую группу ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ', - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 2 пункта управления БПЛА, танк Т-72, бронетранспортер М113 и одна огневая группа ВСУ", - говорится в сообщении.