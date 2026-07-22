Артиллеристы уничтожили опорники и резервы ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты РЗСО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области.

Расчеты беспилотников «Востока» обнаружили и помогли уничтожить скопление живой силы ВСУ в лесополосе, где было ликвидировано более 70 боевиков.

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 «Востока» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ, систему блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

"Расчеты РЗСО БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны России рассказали, что расчеты беспилотников "Востока" обнаружили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Запорожской области , где противник сосредоточивал резервы для усиления передовых позиций и удержания занимаемых рубежей.

"Координаты выявленной цели передали расчетам реактивной артиллерии… В результате боевой работы уничтожено скопление резервов ВСУ в лесополосе, укрытия и более 70 боевиков украинского режима", - сказали в ведомстве.

Кроме того, артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Так, в ходе воздушной разведки в Запорожской области расчеты беспилотников "Востока" обнаружили сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов ВСУ в лесополосах.

"Координаты выявленных целей передали артиллеристам… В результате боевой работы уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ, система блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков украинского режима", - сказали в Минобороны.