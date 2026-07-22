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Артиллеристы уничтожили опорники и резервы ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2026
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05:09 22.07.2026
Артиллеристы уничтожили опорники и резервы ВСУ в Запорожской области

Расчеты "Градов" ВС РФ уничтожили опорники и резервы ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты РЗСО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области.
  • Расчеты беспилотников «Востока» обнаружили и помогли уничтожить скопление живой силы ВСУ в лесополосе, где было ликвидировано более 70 боевиков.
  • Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 «Востока» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ, систему блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты РЗСО БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.
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В Минобороны России рассказали, что расчеты беспилотников "Востока" обнаружили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Запорожской области, где противник сосредоточивал резервы для усиления передовых позиций и удержания занимаемых рубежей.
"Координаты выявленной цели передали расчетам реактивной артиллерии… В результате боевой работы уничтожено скопление резервов ВСУ в лесополосе, укрытия и более 70 боевиков украинского режима", - сказали в ведомстве.
Кроме того, артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Так, в ходе воздушной разведки в Запорожской области расчеты беспилотников "Востока" обнаружили сеть блиндажей, укрытий и оборудованных опорных пунктов ВСУ в лесополосах.
"Координаты выявленных целей передали артиллеристам… В результате боевой работы уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ, система блиндажей и укрытий, а также более 30 боевиков украинского режима", - сказали в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что уничтожение ВС РФ резервов и опорных пунктов ВСУ снизило возможности по усилению передовых позиций и нарушило устойчивость обороны противника.
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