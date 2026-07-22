Бойцы "Севера" оказывают гуманитарную помощь жителям Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Север» оказали гуманитарную поддержку населению города Суджа Курской области, доставив продуктовые наборы, предметы первой необходимости и гигиенические средства.

Помощь адресована в первую очередь тем, кто отказался покидать свои дома в приграничной зоне.

Доставка гуманитарных грузов осуществляется с соблюдением комплекса мер безопасности.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" продолжают помогать жителям населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны России.

"В городе Суджа Курской области военнослужащие группировки войск "Север" оказали гуманитарную поддержку населению, проживающему в приграничной зоне. Бойцы доставили продуктовые наборы, предметы первой необходимости и гигиенические средства", - говорится в сообщении.

Как рассказал военнослужащий с позывным Дикий, помощь адресована в первую очередь тем, кто отказался покидать свои дома, находящиеся в приграничной зоне. "Мы стараемся максимально поддерживать людей - предоставляем продуктовые и гигиенические наборы, наборы первой необходимости. Как можно чаще стараемся приезжать, помогать", - отметил он.

По информации Минобороны России, местные жители очень тепло встречают российских бойцов, которые регулярно приезжают с гуманитарной помощью. Горожане отмечают, что поддержка военных особенно важна в условиях восстановления мирной жизни.

При этом важное значение имеет не только передача грузов, но и личное общение: бойцы принимают обращения граждан, выслушивают их и обсуждают насущные вопросы.

"Военнослужащие стараются приезжать к людям как можно чаще. Кроме передачи гуманитарной помощи, уделяют время общению – принимают обращения, выслушивают их, говорят о жизни. Это поддерживает людей не меньше, чем продукты", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что доставка гуманитарных грузов осуществляется с соблюдением комплекса мер безопасности.

"Маршруты тщательно проверяются саперами, движение групп прикрывается средствами РЭБ и расчетами МОГ для защиты от возможных атак беспилотников противника", - следует из сообщения.