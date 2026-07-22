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Бойцы "Севера" оказывают гуманитарную помощь жителям Курской области - РИА Новости, 22.07.2026
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Бойцы "Севера" оказывают гуманитарную помощь жителям Курской области

Бойцы "Севера" оказывают гуманитарную помощь жителям Суджи в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» оказали гуманитарную поддержку населению города Суджа Курской области, доставив продуктовые наборы, предметы первой необходимости и гигиенические средства.
  • Помощь адресована в первую очередь тем, кто отказался покидать свои дома в приграничной зоне.
  • Доставка гуманитарных грузов осуществляется с соблюдением комплекса мер безопасности.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" продолжают помогать жителям населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны России.
"В городе Суджа Курской области военнослужащие группировки войск "Север" оказали гуманитарную поддержку населению, проживающему в приграничной зоне. Бойцы доставили продуктовые наборы, предметы первой необходимости и гигиенические средства", - говорится в сообщении.
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Как рассказал военнослужащий с позывным Дикий, помощь адресована в первую очередь тем, кто отказался покидать свои дома, находящиеся в приграничной зоне. "Мы стараемся максимально поддерживать людей - предоставляем продуктовые и гигиенические наборы, наборы первой необходимости. Как можно чаще стараемся приезжать, помогать", - отметил он.
По информации Минобороны России, местные жители очень тепло встречают российских бойцов, которые регулярно приезжают с гуманитарной помощью. Горожане отмечают, что поддержка военных особенно важна в условиях восстановления мирной жизни.
При этом важное значение имеет не только передача грузов, но и личное общение: бойцы принимают обращения граждан, выслушивают их и обсуждают насущные вопросы.
"Военнослужащие стараются приезжать к людям как можно чаще. Кроме передачи гуманитарной помощи, уделяют время общению – принимают обращения, выслушивают их, говорят о жизни. Это поддерживает людей не меньше, чем продукты", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что доставка гуманитарных грузов осуществляется с соблюдением комплекса мер безопасности.
"Маршруты тщательно проверяются саперами, движение групп прикрывается средствами РЭБ и расчетами МОГ для защиты от возможных атак беспилотников противника", - следует из сообщения.
В военном ведомстве отметили, что подобные акции проводятся на регулярной основе в населенных пунктах в зоне ответственности группировки и помощь оказывается всем нуждающимся, независимо от возраста и социального статуса. Оказание гуманитарной поддержки населению - часть системной работы по содействию восстановлению мирной жизни в приграничных зонах.
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