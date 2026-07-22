Психолог рассказала, чем опасен длительный смех

"Если смеяться без остановки больше минуты, последствия могут быть совсем не такими веселыми. Напрягаются лицевые мышцы вплоть до боли, появляется риск икоты, головокружения из-за гипервентиляции, а при слабых мышцах тазового дна даже возможно недержание. Как видите, смех не всегда полезен. Иногда его бывает слишком много", - сказала Рейнталь NEWS.ru .

По словам психолога, особенно опасен длительный смех, когда он вызван щекоткой у ребенка. Дети в такой момент часто продолжают смеяться не от радости, а потому что физически не могут остановиться и сказать "хватит" - им может не хватать воздуха, становится больно, а сказать об этом они не в силах.