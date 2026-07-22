Психолог рассказала, чем опасен длительный смех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Непрерывный смех дольше минуты может вызвать боль в лицевых мышцах, головокружение и даже недержание, предупредила психолог Галина Рейнталь.
- Длительный смех, вызванный щекоткой у ребенка, особенно опасен, так как дети могут не мочь остановиться и сообщить о дискомфорте.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Непрерывный смех дольше минуты может обернуться болью в лицевых мышцах, головокружением и даже недержанием, предупредила семейный и детский психолог Галина Рейнталь.
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"Если смеяться без остановки больше минуты, последствия могут быть совсем не такими веселыми. Напрягаются лицевые мышцы вплоть до боли, появляется риск икоты, головокружения из-за гипервентиляции, а при слабых мышцах тазового дна даже возможно недержание. Как видите, смех не всегда полезен. Иногда его бывает слишком много", - сказала Рейнталь NEWS.ru.
По словам психолога, особенно опасен длительный смех, когда он вызван щекоткой у ребенка. Дети в такой момент часто продолжают смеяться не от радости, а потому что физически не могут остановиться и сказать "хватит" - им может не хватать воздуха, становится больно, а сказать об этом они не в силах.
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